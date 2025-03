Sport.quotidiano.net - Juve, sfida incrociata Motta-Gasperini: futuro e Scudetto, tutto in palio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 7 marzo 2025 – Una domenica tra presente e. Allo Stadiumntus e Atalanta si giocano una fetta importante di stagione, mentre i rispettivi tecnici un pezzetto di. Thiago, con cinque vittorie consecutive, è tornato in corsa per il tricolore, ma si porta il peso di due clamorose eliminazioni in coppa e il finale di stagione servirà per garantirsi ancora la panchina bianconera. Gian Piero, invece, è arrivato a fine ciclo con l'Atalanta e ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, ma con tre punti a Torino rimarrebbe in corsa per il tricolore. Da un lato le valutazioni sono in atto e toccherà aconvincere l'ambiente bianconero, dall'altroha scelto di chiudere un lungo rapporto e probabilmente si è reso libero per il mercato di giugno.