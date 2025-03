Rompipallone.it - Juve: blitz in Spagna, affare da 15 mln

Lo Scudetto in casa bianconera è ritornato possibile, ma il club è al lavoro anche sul calciomercato. Si potrebbe chiudere un colpo di livelloÈ unantus che si muove sul doppio fronte. L’obiettivo principale in questo momento è rivolto al campionato visto il ritorno nella lotta Scudetto. Ma alla Continassa si ha la certezza di dover rafforzare la squadra a disposizione di Motta oppure del futuro tecnico. Gli scout bianconeri stanno lavorando da tempo per provare ad individuare i giocatori giusti per la prossima stagione e ci sarebbe un calciatore che piace molto alla squadra torinese.Il contratto è in scadenza nel 2026 e questo consente allantus di spendere una cifra di calciomercato non elevata per andare a strappare il giocatore alla concorrenza. Naturalmente non c’è ancora nessuna trattativa.