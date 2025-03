Juventusnews24.com - Juve Atalanta, si rinnova il ballottaggio in attacco. Chi tra Kolo Muani e Vlahovic? Thiago Motta sembra avere le idee chiare: la possibile scelta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aver deciso chi sarà il terminale offensivo per la sfida di domenica sera tra: ecco la decisioneSiamo arrivati all’antivigilia di, sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. In vista di questa partitissima, che può permettere ai bianconeri di agganciare i nerazzurri, siiltra Randale Dusan.Le ultime indiscrezioni vedono il francese in vantaggio rispetto all’attaccante serbo, che pare orientato verso l’ennesima panchina.Leggi suntusnews24.com