Juventusnews24.com - Juve Atalanta: Gasperini recupera un big per il match dell’Allianz Stadium ma si ferma un altro giocatore! Forfait in allenamento, cos’è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: novità dopo l’di oggi.un big per ilma siunCome appreso da Calcionews24, arrivano importanti aggiornamenti in casadopo l’odierno a Zingonia in vista della sfida di domenica all’Allianzcontro la.Il difensore Isak Hien è ritornato parzialmente in gruppo (ma contro lantus ci sarà), mentre si èto l’attaccante Daniel Maldini causa lombalgia. Solite terapie per Posch, Scalvini, Scamacca e Kossounou Leggi suntusnews24.com