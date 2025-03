Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Gasperini perde Posch ma recupera un big. Tornerà a disposizione per il big match dell’Allianz Stadium. Ultime

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, all'Atalanta si è fermato Stefan Posch per la lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Il difensore ex Bologna dovrebbe rimanere ai box per 5-6 settimane circa. Crescono invece le possibilità di recupero di Hien: il centrale svedese anche ieri ha svolto un lavoro individuale, ma filtra ottimismo sul suo rientro per il big match di domenica in casa della Juventus.