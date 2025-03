Judo Grand Prix Alta Austria | a Linz D’angelo chiude settimo i 60 kg delusione per Scutto

Leggi su Sportface.it

Ilinternazionale si raduna in Europa per il Gran Premio dell’2025, che ha aperto le danze oggi, 7 marzo. Tra gli azzurri, è Biagioa ottenere il miglior piazzamento. L’atleta italiano, in gara nei 60 kg, ha ottenuto due successi nel corso della giornata. La prima vittoria è arrivata contro il rumeno Matei, mentre il secondo successo è stato collezionato contro l’ucraino Khalmatov. Il percorso disi è poi fermato con la sfida che lo ha visto contrapposto al giapponese Adachi. Meno fortuna invece per Assuntae attesa dei 48 kg. La numero tre al mondo non ha superato il primo incontro, arrenendosi alla nipponica Sachiyo Yoshino, che nel proprio palmares vanta un argento mondiale juniores. Nei 66 kg, Elios Manzi si ferma agli ottavi. L’azzurro viene battuto dal giapponese Kentoku.