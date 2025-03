Internews24.com - Josep Martinez Inter, lo spagnolo non fa rimpiangere Sommer. Prestazioni da numero uno tra i pali

di Redazione, lonon fadauno per il sostituto dello svizzeroè riuscito a giocarsi alla grande le proprie carte, succeduto a– costretto allo stop a causa di un infortunio alla mano rimediato durante una seduta di allenamento – il portiereè stato in grado di dire la sua rispondendo presente sia contro il Genoa che contro il Napoli. Persino nella partita contro gli olandesi del Feyenoord, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions, il ragazzo ha convinto con uscite eventi sicuri. Nella partita col Monza vedremo quali saranno le scelte di Inzaghi per la porta nerazzurra; La Gazzetta dello sport ha evidenziato il rendimento del portiere– «Ha dimostrato una volta ancora di essere qualcosa di più di un secondo: nella quarta partita di fila giocata dall’inizio, ha continuato a convincere con uscite eventi sicuri (con i piedi, forse, si può fare di meglio)».