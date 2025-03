Internews24.com - Josep Martinez Inter, che risposte tra i pali! Così ha instillato il dubbio nella mente di Inzaghi: chi il titolare tra lui e Sommer?

di Redazione, chetra ihaildi: chi iltra lui e? Gli scenariSecondo il Corriere dello Sport,è riuscito a giocarsi alla grande le proprie carte quando Simoneè stato costretto ad affidarsi a lui dopo l’infortunio alla mano rimediato da Yann. L’ex portiere del Genoa ha risposto presente, con prestazioni di livello e subendo un solo gol (quello di Billing contro il Napoli). Prestazioni che non saranno passate inosservate al tecnico nerazzurro, il quale potrà considerare già dalla sfida contro il Monza di domani, quello per la porta un altro ballottaggio da dover risolvere partita dopo partita.– «Due portieri per. Dopo i crash test con Napoli e Feyenoord, preceduti peraltro dalle prove con Genoa e Lazio, nonché dal debutto in nerazzurro con l’Udinese in Coppa Italia,, infatti, non solo ha sgombrato qualsiasi tipo di, ma potrebbe aver acceso la concorrenza con