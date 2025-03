Oasport.it - Jole Galli: “Penso più ai Mondiali che alla classifica. Arrivare dallo sci alpino mi ha aiutata”

è stata una degli ospiti intervenuti durante la quattordicesima puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La 29enne livignasca, punta di diamante dello skicross femminile italiano, sta attraversando il miglior momento della carriera essendo reduce da tre podi consecutivi (due vittorie ed un secondo posto) tra Val di Fassa e Gudauri.L’azzurra, quinta in Coppa del Mondo a quattro gare dfine, ha fissato gli obiettivi per la fase conclusiva della stagione: “Il podio nella generale può essereportata. Quello che mi smuove un po’ è che non dipende solo da me, quindi guardereidi Coppa del Mondo più nella prossima stagione.