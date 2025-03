Zonawrestling.net - ”John Cena has betrayed WWE!”

Non potevo titolare questo articolo con una frase diversa:ha tradito la WWE. Frase iconica, associata ad un altro grande tradimento, quello di Hulk Hogan, che effettuò così l’epocale turn heel, dando la nascita all’NWO. Ecco,, leader dellation, con più partecipazioni di tutti alla “Make a wish Foundation”, buono per antonomasia negli ultimi 20 anni, che passa al lato oscuro, ha qualcosa di molto simile a questo. Con i dovuti parallelismi, e le necessarie differenze, il turn heel del 16 volte campione mondiale segnerà una epoca, restando nell’archivio mnemonico di ogni appassionato come uno dei più grandi momenti di wrestling in assoluto. Questo suo cambiamento ha ridato linfa vitale ad una RTWM che non ne aveva, perlomeno quella di Cody Rhodes, privato com’era dei suoi avversari naturali (Roman e Gunther su tutti).