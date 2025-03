Zonawrestling.net - Jim Cornette ipotizza un dilemma per Roman Reigns a WrestleMania:”Seguirà The Rock o farà la cosa giusta?”

è assente dai programmi della WWE sin dalla Royal Rumble e, al momento, non è noto quali siano i suoi piani per. Il veterano della WWE, Jim, ha discusso quale ruolo potrebbe avere all’evento. Il cugino dell’OTC, Jey Uso, ha vinto la Rumble e sfiderà Gunther per il World Heavyweight Championship. John Cena ha vinto l’Elimination Chamber, ha effettuato un heel turn e affronterà Cody Rhodes per il prestigioso Undisputed WWE Title. Inoltre, Seth Rollins e CM Punk sono ancora in faida. Molti fan si stanno chiedendo quale sarà lo status dell’OTC per lo show più importante dell’anno.Nell’ultima puntata di Jim’s Drive Thru, l’ex manager è stato interrogato supensa che41. Hato che Thepotrebbe assegnare al cugino il ruolo di arbitro speciale per il match tra Cena e Cody:“Potrebbe essere l’arbitro speciale che Theassegnerebbe e poi trovarsi davanti a unmorale, se seguire la sua famiglia e The Final Boss o fare ciò che ritiene giusto e bla bla bla?” ha riflettuto