Bollicinevip.com - Jessica Morlacchi offende Chiara Cainelli al GF: il duro attacco di Alfonso

Leggi su Bollicinevip.com

nel mirino dial Grande Fratello,D’Apice non ci staattaccain diretta, su tutte le furie il fidanzato la difendeIl rapporto tra MariaVittoria Minghetti econtinua a peggiorare al Grande Fratello, ieri sera la seconda ha fatto i conti anche con undi.Ci sono stati diversi scontri nei giorni scorsi tra Mavi eed è scoppiato un accesso battibecco anche ieri sera durante la 37esima puntata del reality. In diretta anche la cantante ha detto la sua e senza giri di parole ha duramente criticato ladicendo: “Da quello che ho visto non avrei usato neppure il termine ‘sgallettata’, avrei usato un termine forse peggiore. A te piace sedurre, non posso parlare in tv, sei un po’ profumiera”.