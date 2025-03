Vanityfair.it - Jennifer Lopez sarebbe «furiosa» per le foto di Ben Affleck insieme a Jennifer Garner: «mettono il dito nella piaga»

La star non siancora ripresa dal fallimento del suo ultimo matrimonio, che ha rappresentato un momento molto difficile. E vedere l'attore sereno con l'altra sua ex storica non la starebbe aiutando affatto. Nessun desiderio di tornare sui suoi passi, però, così come non lo desidera, legata da tempo a un altro uomo