Jannik Sinner la foto che apre scenari impensabili | con chi cena al ristorante | Guarda

Il potere di una semplice: condivisa sui social, ecco che ha scatenato la curiosità degli appassionati di tennis. Lo scatto in questione immortalava unatrae Dominic Thiem in undi Montecarlo, un incontro che ha subito fatto scattare speculazioni sul possibile motivo che li ha portati allo stesso tavolo. Cosa c'è dietro? Il ragazzo di San Candido, come è arcinoto, è alle prese con la squalifica fino al 4 maggio. Inoltre, fino al 13 aprile, non può allenarsi in strutture federali né esercitarsi con giocatori tesserati presso qualsiasi federazione riconosciuta. Dall'altra parte c'è Dominic Thiem, 31 anni, ex numero 3 Atp, atleta che ha ufficialmente detto addio al tennis professionistico alla fine della scorsa stagione. Unoo che, inevitabilmente, potrebbe avvicinare i due campioni.