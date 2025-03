Oasport.it - Jannik Sinner ha trovato lo sparring partner? Un campione Slam per gli allenamenti privati

potrà tornare ad allenarsi in maniera ufficiale soltanto a partire dal prossimo 13 aprile, dunque mancano ancora cinque settimane al momento in cui il numero 1 del mondo potrà presentarsi in un circolo tennistico riconosciuto e intensificare la propria preparazione in vista del rientro in campo, che avverrà agli Internazionali d’Italia in programma a partire dal 7 maggio sulla terra rossa di Roma. Il fuoriclasse altoatesino sta infatti scontando una squalifica di tre mesi che scadrà il prossimo 4 maggio.Fino al 13 aprile l’azzurro potrà allenarsi soltanto in un contesto privato (ad esempio una villa con dei terreni di gioco) e non potrà avere comedei giocatori tesserati per una Federazione. Per le prossime settimane il 23enne dovrà cercare un atleta ormai fuori dal circuito e nelle ultime ore diversi indizi portano verso l’austriaco Dominic Thiem, 31enne che si è ritirato al termine della passata annata agonistica.