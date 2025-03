Biccy.it - Jake La Furia: “Il rap ha mollato la storia dell’omofobia da tempo”

Il rap ha un linguaggio violento e da forma artistica andrebbe rispettato così com’è. È questo il pensiero espresso daLaa FanPage in merito al suo genere musicale. “Bisogna trovare una sorta di pace, anche perché non ci si può inc4zzare, offendere e cancellare chiunque. Bisogna che le parti si incontrino e nel mio, nel rap, bisogna capire che il suo linguaggio è violento, però non sempre viene utilizzato per dire cose violente, ma anche profonde. Come i Public Enemy per esempio, ma penso anche a Lil Nas X, si tratta di uno dei rapper più famosi al mondo, dichiaratamente gay e con un pubblico della madonna. Poi i rapper, negli ultimi 5-6 anni, giocano con questa ambiguità, però da moltoil rap hala“.Lanell’ultima edizione di X Factor ha portato a un passo dalla finale Francamente, cantante apertamente lesbica e femminista.