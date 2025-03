Ilfattoquotidiano.it - Jaecoo 7 SHS, la prova de Il Fatto.it – Il super ibrido cinese a prezzi di realizzo – FOTO

” è una definizione che l’industria automotive ha coniato da pochissimo ma che, ne siamo sicuri, nei prossimi mesi si diffonderà rapidamente. Di natura puramente commerciale, indica gli ibridi plug-in evoluti (oppure di seconda generazione) che permettono di percorrere in modalità 100% elettrica almeno un centinaio di chilometri, un valore almeno doppio rispetto alle Phev di qualche anno fa.lo ha utilizzato, con la sigla SHS, per definire la versione ibrida del Suv “7”, che con una lunghezza di 4,5 metri si inserisce nel cuore del segmento C, quello dove la concorrenza è più forte.Se non avete mai sentito parlare di questo brand non preoccupatevi, perché ha iniziato le sue operazioni sul mercato italiano nello scorso mese di luglio. Insieme a Omoda,è un marchio creato appositamente per l’export da Chery, che è uno dei più importanti gruppi automobilistici della Cina ed è a partecipazione statale.