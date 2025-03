Dilei.it - J.Lo furiosa per la vicinanza tra Ben Affleck e Jennifer Garner: “Sale sulle ferite”

Leggi su Dilei.it

contro. Proprio così: Bensarebbe aperto a una “seconda possibilità” con l’ex moglie. E la sua exLopez, da cui ha divorziato da poche settimane, sarebbe a dir poco. Anche perché questo era uno dei suoi timori: il ritorno di Ben con la ex moglie storica. L’ex coppia si è riavvicinata molto dopo il divorzio: sono tante le foto che vengono condivise dai paparazzi quotidianamente. E questo non farebbe per nulla piacere a J.Lo.Lopezper le foto e latra Ben“J.Lo non è contenta di vedere costantemente foto del suo ex Ben”. E, ammettiamolo, del resto non farebbe piacere a nessuna di noi. Ma procediamo per punti: le cose traLopez e Bennon hanno funzionato.