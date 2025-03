Isaechia.it - Ivana Mrazova vomita nella prima puntata di Pechino Express 12: ecco per quale motivo

Ieri sera è andata in onda su Sky ladella nuova edizione di, l’amato game show condotto da Fru e Costantino della Gherardesca in cui nove coppie di viaggiatori Vip (QUI tutte le coppie) si mettono alla prova superando difficili sfide fisiche, ma anche mentali.Tra le coppie in gara quest’anno anche le Atlantiche, ovvero la coppia formata dae Giaele De Donà, che proprio in questaè sembrata essere la coppia maggiormente in difficoltà.A dispetto dei pronostici, infatti,ha dimostrato alcune difficoltà soprattutto durante la prova culinaria, che richiedeva ai viaggiatori di gustare il prelibato tamilok, un mollusco dalla consistenza gelatinosa e dal sapore simile a quello di un’ostrica, che ha causato non pochi problemi all’ex gieffina.