Italia spaccata tra caldo e nubifragi poi maltempo per tutti | le previsioni meteo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Da una parte il, dall'altra i. Almeno finché ilnon si diffonderà in tuttaa causa di un ciclone franco-iberico in approfondimento tra Portogallo, Spagna e Francia. Sono queste ledegli esperti per la giornata di oggi, venerdì 7 marzo, e per i giorni a venire. Antonio Sanò, .