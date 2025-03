Panorama.it - Italia, Repubblica delle baracche

Leggi su Panorama.it

Baraccopoli che vai, aria che trovi. Sempre la stessa: densa di odori mescolati. Gomma bruciata, cibo fritto o speziato, rifiuti stagnanti. Lamiere arrugginite, pezzi di plastica e vecchi teloni diventano un tetto. Le strade sono dei labirinti. Di fango quando piove e di polvere soffocante quando batte il sole. Il luogo ideale in cui un disperato, un clandestino o un latitante può trovare un rifugio. La legalità resta fuori.Romabaraccopoli è la capitale: se ne contano 340. Con un record, detenuto dal Primo Municipio, il cuore del potere e della storia, dove ne ne sono state censite 125. Dodici nella zona di Prati, a pochi passi dal Vaticano e dalle boutique del lusso. Basta girare l’angolo, superare la facciata ben curata, per ritrovarsi in un mondo di cartone e lamiera. Dove l’elettricità si ruba con un cavo attaccato ai lampioni.