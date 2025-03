Thesocialpost.it - Italia, previsioni meteo: nuova settimana divisa tra nubifragi e caldo

L’si trovatra unprimaverile e fenomeni intensi di maltempo, con un peggioramento generalizzato in arrivo a causa di un ciclone in formazione tra Portogallo, Spagna e Francia.Secondo gli esperti, a partire da domenica sera, una fase di forte instabilità inizierà dal Nord-Ovest, mentre nel frattempo precipitazioni intense econtinueranno a interessare le Isole Maggiori e la Calabria meridionale, con particolare attenzione alla Sicilia. Questo primo peggioramento è dovuto a una depressione attiva alimentata da correnti umide e calde di origine nordafricana, in rapido movimento verso la Grecia.Piogge e temporali in arrivoNelle prossime ore si prevedono piogge e temporali soprattutto sulla Sicilia, ma anche sulla Sardegna e sulla bassa Calabria, accompagnati da venti sostenuti di Scirocco.