Cms.ilmanifesto.it - Irlanda-Francia, il Sei Nazioni è qui

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

, Dublino, sabato ore 15:15. This is the Match, questa è la partita che potrebbe decidere le sorti del Sei2025. Si gioca all’Aviva Stadium, eretto nel nuovo millennio ., il Seiè qui il manifesto.