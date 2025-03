Lapresse.it - Iran, Trump: “Ho scritto lettera a Khamenei per negoziare un accordo sul nucleare

Il presidente Usa, Donald, in un’intervista a Fox Business ha riferito di avereunaal leader supremo dell’, l’ayatollah Ali, chiedendogli impegno perunsul. L’intervista, che è stata rilasciata alla giornalista Maria Bartiromo nel programma Mornings Maria, andrà in onda in versione integrale domenica ed è stata rilanciata da diversi media, fra cui Axios eInternational. “Ho detto che ‘spero che negozierete’, perché sarà molto meglio per l’”, ha dettonell’intervista a Fox Business Network. “Penso che vogliano quella. L’altra alternativa è che noi dobbiamo fare qualcosa, perché non si può permettere un’altra arma”, ha aggiunto il tycoon.Axios ricorda che recentementeaveva detto che non sosteneva colloqui diretti con l’amministrazioneperché non ha fiducia negli Usa, mentre la scorsa settimana il presidenteiano Masoud Pezeshkian ha detto che sostiene un dialogo con Washington ma seguirà il parere della Guida suprema.