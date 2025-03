Quotidiano.net - Iran esclude negoziati nucleari diretti con gli Stati Uniti

L'non riprenderà "nessun negoziato diretto con gli" sul suo programma nucleare "finché continueranno con la loro politica di massima pressione e le loro minacce". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, a margine di una riunione dell'Organizzazione per la cooperazione islamica a Jedda. Il ministro ha aggiunto che "Il programma nucleareiano non può essere distrutto tramite operazioni militari. Questa è una tecnologia che abbiamo raggiunto, e la tecnologia è nei cervelli e non può essere bombardata", ha detto in un'intervista alla France Presse.