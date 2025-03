Lanazione.it - "Io sto bene al museo": via a quattro incontri

"Io stoal. Come l’arte può aiutarci ad essere più felici" a cura dell’associazione CantiereNove, è l’iniziativa che viene presentata ald’arte moderna Quarto Platano di Villa Bertelli da domenica. Un viaggio alla scoperta delle opere presenti, suddivisa inappuntamenti che iniziano domenica alle 10.30. Questo workshop esperienziale parte dall’analisi delle opere, che fanno parte della collezione permanente deled è curato dalla storica dell’arte Barbara Paci e a seguire da Ilaria Sacchelli, counselor e insegnante di yoga e meditazione. Prossimi appuntamenti domenica 16 dalle 10.30 e venerdì 21 e 28 marzo dalle 17 alle 18.30. Per partecipare è prevista una quota. Per info: [email protected] o 3495833125/3397780379