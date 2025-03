Thesocialpost.it - “Io salva grazie a quel gesto”. Palazzina crollata a Bari, il miracoloso racconto della sopravvissuta

Una storia incredibile,la di Rosalia De Giosa, la donna di 74 anni riuscita a uscire miracolosamente viva dopo ben 25 ore sotto le macerie. La signora è rimasta vittima del crollodiin cui viveva. Un vero e proprio miracolo per i vigili del fuoco che l’hanno soccorsa.Leggi anche: Mario Draghi è il leader di cui l’Europa ha bisogno (di nuovo)? Il ritorno dell’ex premierRosalia si èta perché si è ritrovata protetta da una porta, come racconta lei stessa dal letto dell’ospedale dov’è ricoverata solo con qualche frattura. “Ho sentito un rumore forte, stavo uscendo per prendere un po’ di roba e mi sono sentita questo crolloporta blindata su di me. Mi sono nascosta sotto la porta, da sopra cadevano delle pietre, dei tufi. Avevo bisogno di aiuto, ma nessuno mi sentiva”.