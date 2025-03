Io non sono una… Grande Fratello Chiara si sfoga con Zeudi dopo quelle brutte accuse

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Nonuna .”.Cainelli crolla in lacrimela puntata e confida all’amicaDi Palma le sue paure. Sfogo choc della concorrente ali saluti al pubblico, la cubista di Trento non è più riuscita a trattenersi. Gli attacchi ricevuti da parte di alcuni concorrenti durante la diretta alla fine l’hanno sopraffatta. A ferirla in modo particolarestate le parole usate nei suoi confronti da Jessica Morlacchi.La cantante dei Gazosa, nota per i suoi modi molto diretti, fino a quel momento aveva avuto un rapporto normale con, senza scontri particolari. Tuttavia, qualcosa si è rotto.non si aspettava l’attacco di Jessica, che è intervenuta per difendere l’amica Mariavittoria Minghetti, infastidita dalle attenzioni cheaveva riservato a Tommaso Franchi durante la festa di Carnevale.