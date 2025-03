Ilgiorno.it - “Io, madre separata con quattro figli e il piccolo di 9 anni con la tetraparesi spastica: nessuno ci affitta casa, vogliono inquilini senza disabilità”

Bergamo – L’ultima volta è stata martedì: “Ho chiamato l’agenzia di intermediazione immobiliare per capire se l’appuntamento fosse confermato – racconta Francesca Carulli, 39–. Mi è stato risposto che la visita all’appartamento sarebbe stata inutile perché, nel frattempo, i proprietari avevano comunicato di volerlore ad altre famiglie, di preferire famigliepersone con”. L’agenzia in questione è a Nembro, provincia di Bergamo. Carulli vive poco distante, ad Albino. Cercare unabarriere È in cerca di unain affitto già da dueperché quella dove abita non è adatta per Denis, 9, il piùdei suoi. Gli altri hanno 18, 17 e 12. Denis convive con la, si muove in carrozzina. Per entrare inbisogna salire alcuni gradini poco prima del portoncino esterno e poi tre rampe di scale fino al piano.