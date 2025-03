Inzaghi paz di Paz | è lui il nome che ha scelto per il prossimo mercato

Leggi su Ilnerazzurro.it

La stagione è ormai entrata nel suo vivo. Non è più permesso fare passi falsi se si vuole puntare alla gloria. Ma quale sarebbe questa gloria per l’Inter? Riconfermarsi Campione d’Italia? La coppa dalle grandi orecchie? La risposta a queste domande è stata fornita da Simonetramite il siparietto delle tre dita nella conferenza post Feyenoord, un siparietto appunto, ma che comunque non lascia particolari dubbi sui programmi del tecnico e della sua rosa: l’Inter vuole tutto.Un tutto che potrebbe garantire al tecnico piacentino riconoscenza e gloria eterne in nerazzurro, nonché la possibilità di potersi porre nei confronti di Oaktree in maniera completamente differente per quanto riguarda il. Essere dunque in una posizione forte: quella di chiedere, quasi pretendere. E per farlo, quelle tre, o almeno la loro buona parte, da dita dovranno diventare trofei da toccare con mano, così che poipossa metter la propria di mano su colui che è ormai a detta di tutti il suo gioiello.