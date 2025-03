Inzaghi ha detto che l’Inter può fare il Triplete? Conceicao risponde così

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il gesto del “tre” mostrato da Simonenella conferenza post-Feyenoord non è sfuggito nemmeno a Sergio. Il tecnico del Milan, alla vigilia della trasferta di Lecce, ha parlato della corsa alla qualificazione in Champions, sottolineando anche i successi ottenuti finora: “Arrivare in Champions? Da quando sono qui, abbiamo affrontato molte partite decisive. Dobbiamo restare concentrati sul presente: abbiamo 13 gare certe, 11 in campionato e 2 in Coppa Italia.ha parlato di, ma anche noi possiamo vincere due trofei in una stagione complicata”.Il portoghese non ha potuto evitare un commento sulla controversia legata alle dichiarazioni del suo portavoce, poi smentite: “Mi dispiace per tutta questa situazione. Voglio approfondire anche in sede legale. Non capisco il motivo di questo gesto, non so se sia stata cattiveria o se qualcuno lo abbia pagato.