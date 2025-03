Sportnews.eu - Invecchiamento del cervello: è questa la cosa che può rallentarlo?

Uno studio ha analizzato profondamente le cause per le quali le cellule cerebrali possano deteriorarsi nel tempo: ecco quali sono i motiviCon il passare degli anni anche le nostre cellule cerebrali invecchiano (Instagram)Non solo le rughe e i capelli bianchi. Con l’avanzare dell’età qualunque parte del nostro corpo invecchia e i sintomi, anche se non visivamente, si riconoscono. E’ appurato, infatti, che anche il nostro, con il passare del tempo, deve avere a che fare con l’. Questo avanzamento dell’età delle cellule cerebrali si manifesta con un rallentamento delle funzioni cognitive. Il processo è causato da un insieme di vari fattori, che si intrecciano con cause genetiche e con altri motivi che riguardano prevalentemente lo stile di vita. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali possono essere le cause principali.