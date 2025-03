Ilrestodelcarlino.it - Intossicata da Listeria, l’esperta di batteri: “L’infezione diventa grave quando passa nel sangue”

Bologna, 6 marzo 2025 - “danelle forme invasive edal tessuto intestinale al. Ma rispetto a 50-60 anni fa il numero dei casi si è ridotto notevolmente”. A parlare è Tiziana Lazzarotto, professoressa ordinaria di microbiologia all'Università di Bologna, Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche. Esperta in materia, agli studenti insegna anche le peculiarità di questoo che è finito al centro del calvario di una donna di 63 anni bolognese iniziato nel 2023. Aveva acquistato quattro confezioni di salmone affumicato sottovuoto in un supermercato. Consumato, il giorno successivo inizia a sentirsi male: portata in ospedale ci rimane due mesi, finendo anche in coma e in terapia intensiva. Gli effetti sono devastanti: meningite, polmonite bilaterale, crisi epilettiche, trombosi e problemi cardiaci.