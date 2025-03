361magazine.com - Intimo a vista, un trend in crescita: dopo aver dominato (anche) alla MFW’25, torna protagonista in primavera

Leggi su 361magazine.com

L’è ormai unaffermato!le passerelle FW 25/26, la tendenza esplode con l’arrivo della prima grazie alle nuove proposte di lingerie che combinano comfort e femminilitàLa lingerie non è più solo unda nascondere, ma un accessorio fondamentale per sentirsi bene in ogni momento della giornata. Lo sanno bene le Maison più prestigiose che lo hanno proposto nelle collezioni dedicate al prossimo autunno inverno (come Dolce & Gabbana e Blumarine) e le star che, sempre più, scelgono capi in grado di unire comfort e sensualità. Da Kendall Jenner a Bella Hadid, passando per le regine della scena pop come Rihanna e Beyoncé o l’italianissima Chiara Ferragni, che sceglie ilper l’ultima copertina di Elle: il segreto per sentirsi al top è una lingerie che esalta ogni forma senza rinunciare allo stile.