International Trani tango | a luglio la dodicesima edizione Programma

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Tutto pronto per la XIIdell’che quest’anno amplia l’offerta per gli appassionati del ballo argentino per eccellenza. Un’intera settimana di eventi che da domenica 6 e fino a domenica 13, richiamerà come ormai di consueto centinaia di persone da tutto il mondo per celebrare l’amore per ilin una comunione di culture. Prenotazioni già arrivate da diverse parti del mondo: Los Angeles, Londra, Svizzera e naturalmente dall’Argentina, pronte per farsi avvolgere dall’incanto di ballare a ridosso del mare di, ai piedi della regina delle Cattedrali d’Italia.Argentini sono anche i direttori artistici, colonne della kermesse tranese e vere istituzioni della cultura tanghera nel mondo, Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto.