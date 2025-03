Inter-news.it - Inter-Monza, Thuram riposa! Inzaghi rifà il centrocampo: scelte – CdS

Vigilia di, partita valida per la ventottesima giornata di campionato.faràre Marcusnuovamente il. Inedito rispetto a Rotterdam.IL PUNTO –gira e rigira la sua. Dopo la vittoria pesantissima di Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (ora completare l’opera a Milano), la squadra si prepara a. Ieri allenamento di scarico, tra oggi e domani iniziano veramente le prove anti. La squadra di Alessandro Nesta è ultima in classifica, ma ha un bisogno disperato di punti. Simone, che a Rotterdam ha ribaltato la sua squadra, potrebbe rifare alcuni cambiamenti. In primis per quanto riguarda l’attacco, dove Marcusè pronto a sedersi in panchina, dopo le fatiche di Napoli e Rotterdam giocate a mezzo servizio.