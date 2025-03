Internews24.com - Inter Monza streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato

Leggi su Internews24.com

di Redazionetv:ildivalido per la 28ª giornata di Serie ASabato 8 marzo sarà tempo di, i nerazzurri sono attesi da una sfida sulla carta facile perché giocano contro l’ultima in classifica tuttavia ilresta da non sottovalutare. È infatti importante per i ragazzi di Inzaghi non perdere punti ma anzi cercare di incrementare il vantaggio sul Napoli.VEDERLA –sarà trasmessa inda DAZN, che ha l’esclusiva sull’di Serie A: ilè uno di quelli compresi come slot in co-esclusiva con Sky Sport. Sarà possibilela partita scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.