Inter Monza niente ritiro ad Appiano Gentile per la squadra | il motivo della decisione presa da Inzaghi

di Redazioneadper la: ildaalla vigilia del match in Serie ADomani sarà il giorno di, la sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Ladi Simoneè a corto di energie fisiche e mentali dovute alle tante partite in pochi giorni e ai tanti sacrifici chiesti ad alcuni giocatori per via dell’emergenza infortuni che ha colpito principalmente gli esterni. Per questo, come spiega Tuttosport, il tecnico piacentino ha deciso che laquesta notte non rimarrà adin, ma ognuno andrà a casa propria col ritrovo, poi, domani mattina per l’ultima rifinitura tattica.– «Per pensare al mercato ci sarà comunque tutto il tempo, visto chesta già ragionando sulla gara col: non ci sarà(laha bisogno di recuperare energie anche mentali), mentre Carlos Augusto farà il suo ritorno in gruppo».