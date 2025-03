Internews24.com - Inter Monza, Inzaghi concede una nuova chance a Correa dal 1?? Le idee di formazione

di Redazioneunadal 1?? Ledie il turnover che ha in mente il tecnicoManca un solo giorno ade arrivano novità importanti su quella che è la probabileche ha in mente di schierare Simone. Nei giorni scorsi si ipotizzava ad un possibile turnover che avrebbe potuto attuare il tecnico nerazzurro per dar fiato ai calciatori maggiormente utilizzati. In realtà, stando a quanto riferito da Sky Sport, le uniche novità, eccetto il ruolo di esterno sinistro dove dovrebbe essere confermato Bastoni (ma con Carlos Augusto pronto a dare una mano dalla panchina) dovrebbero riguardare l’attacco. Lìstarebbe pensando dire unatra i titolari a Joaquinal posto di Lautaro.