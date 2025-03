Sport.quotidiano.net - Inter-Monza, Inzaghi con Correa: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 7 marzo 2025 – Può essere un turno spartiacque nella lotta allo Scudetto. L’, nonostante l’emergenza, è passata di autorità a Rotterdam e ha guadagnato fiducia in questo rush finale primaverile che vede la squadra diin lotta su tre fronti, mentre tutte le rivali sono fuori dalle coppe. L’Atalanta è stata eliminata dal Bologna in Coppa Italia e dal Bruges in Champions, la Juve dal Psv e dall’Empoli e il Napoli non ha preso parte alle coppe europee venendo eliminato dalla Lazio in Coppa Italia. Serie A, 28° giornata:e dove vedere le sfide Insomma, tutte le fatiche sono per l’che però ospita nel prossimo turno di campionato ilultimo: è una ghiotta possibilità. Infatti, a Torino c’è lo scontro diretto tra Juve e Atalanta (chi perde si chiama fuori dallo Scudetto?) e anche il Napoli ha un delicato matchno contro la Fiorentina in lotta per l’Europa.