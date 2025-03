Internews24.com - Inter Monza, Inzaghi cambia attacco: scelta a sorpresa, ecco chi schiera a San Siro

Leggi su Internews24.com

di Redazione, Simonele coppia d’per il prossimo match di Serie Achia SanL’di Simone, ormai lo sappiamo, vuole combattere (e possibilmente arrivare fino alla fine) in ogni competizione. L’ha dichiarato lo stesso tecnico nerazzurro in conferenza stampa dopo il successo ottenuto contro il Feyenoord l’altra sera: «Vogliamo andare avanti, essere competitivi in quello che dobbiamo fare. Ogni partita ci sono avversari che ci vogliono mettere in difficoltà, siamo l’e lo sappiamo: siamo molto felici, ma sappiamo che ci sono degli avversari che contro di noi provano a dare il massimo»Proprio per questo sarà a dir poco fondamentale dosare bene le energie a propria disposizione, anche attraverso alcuni cambi in panchina.