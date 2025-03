Sololaroma.it - Inter-Monza, il pronostico di Serie A: si alla combo, occhio a Thuram

Leggi su Sololaroma.it

La 3 giorni di coppe europee è passata nuovamente in archivio, dopo averci regalato gol e grande spettacolo. Il focus si sposta sui principali campionatinazionali. Uno di questi è, ovviamente, la nostraA, voltasua 28° giornata. Questo turno ci regalerà un vero e proprio testa-coda della classifica, tra due squadre che stanno vivendo annate diametralmente opposti per risultati ed obiettivi finali. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani 8 marzo alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri desiderano rimanere in testagraduatoria, tenendo a distanza le inseguitrici tra cui il Napoli. I biancorossi, invece, sono chiamati ad un’impresa titanica per credere ancorasalvezza, su un campo che definire ostico è eufemistico., probabili formazioni(3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Correa,