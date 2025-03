Inter-news.it - Inter-Monza, ancora un cambio in attacco! Probabile formazione

si disputerà domani 8 marzo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito ladi Simone Inzaghi.LA SFIDA –è un match valido per la ventottesima giornata della Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro dopo il pareggio esterno contro il Napoli, con il quale sono rimasti invariati gli equilibri in testa al Campionato, e l’importante successo di Rotterdam contro il Feyenoord per 2-0, con cui sono stati posti i presupposti per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Ora il, le cui speranze di permanenza in Serie A sono ridotte al lumicino. I nerazzurri dovranno stare attenti a una potenziale reazione d’orgoglio degli uomini di Alessandro Nesta, consapevoli di come la sfida di San Siro possa rappresentare l’ultima spiaggia per pensare di tornare in lotta per la salvezza.