Inter-news.it - Inter, di chi è il Betsson Sport Goal of the Month? I quattro candidati

Leggi su Inter-news.it

L’ha comunicato lereti in lizza per il titolo diof the. Tre sono state effettuate da calciatori dell’maschile, una da una calciatrice della squadra femminile.IL PUNTO – L’ha avuto un mese di febbraio ricco di impegni ed emozioni. In Serie A e Coppa Italia i nerazzurri sono stati protagonisti di un percorso che li porta, fino a questo momento, ad essere ancora pienamente in corsa per il raggiungimento di tutti gli obiettivi stagionali. Per quanto riguarda il Campionato, i meneghini si trovano momentaneamente al primo posto a +1 sul Napoli e +3 sull’Atalanta. In Coppa Italia, i nerazzurri si sono guadagnati l’accesso alle semifinali della competizione, turno in cui sfideranno il Milan per la quarta e quinta volta in stagione., igol in lizza per il premioof the– A proposito del mese di febbraio, la società nerazzurra ha comunicato sul suo sito ufficiale igol che si contendono il premioof the