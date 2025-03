Ilgiornaleditalia.it - Insegnante morta per trombosi addominale 17 giorni dopo il vaccino covid Astrazeneca, assolto a Palermo il medico che glielo somministrò

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Cinzia Pennino èa 46 anni, ilVincenzo Fazio"perché il fatto non sussiste" in quanto lei si presentò una seconda volta per essere vaccinata È stratoVincenzo Fazio, ilche aveva somministrato ilall'Cinzia Pennino. La donna era mo