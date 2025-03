Ilgiornale.it - Innovazione, crescita economica ed espansione della domanda interna: gli obiettivi della Cina per il 2025

Leggi su Ilgiornale.it

L’anno in corso sarà fondamentale per la Repubblica popolare, sia per quanto riguarda la stesura del prossimo piano quinquennale, sia per il rafforzamento delle basimodernizzazione futura