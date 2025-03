Ilfattoquotidiano.it - Iniziativa sulle foibe in un istituto di Roma, tensione e proteste. Contestato il senatore Menia (FdI): “Repressione, questa la scuola di Valditara”

Tensioni estamane all’Rossellini didurante un’promossa dalFdi. Fuori dall’edificio un presidio degli studenti di Osa. Ci sono stati momenti dicon le forze dell’ordine. “La polizia è arrivata per impedire l’ingresso ai ragazzi al convegno, alcuni studenti sono riusciti ad entrare e a contestare”, scrive sui social il movimento studentesco ‘Osa’. “Ecco ladi– proseguono gli studenti –del dissenso con fermi di polizia e studenti maltrattati, noi stiamo con i ragazzi, senza conflitto non c’è democrazia. Laversa in uno stato di emergenza, gli studenti ribadiscono che non faranno passare la propaganda del governo nelle loro scuole, e sono pronti a scioperare il 4 aprile per lanciare l’allarme rosso in tutti gli istituti”.