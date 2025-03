Bergamonews.it - “Infuso di autori locali”, protagoniste Lisa Pina, Ines Turani e Silvia Fedriga

Seriate. Sabato 8 marzo 2025 alle 15.30 alla biblioteca “Gambirasio” di Seriate si terrà un incontro dal titolo “di– Quello che le donne non dicono”.Sarannotre autrici con i loro libri:presenterà “Tu sì che sei speciale”,“L’armonia del tiglio” e“Il cuore del vampiro”.La formula prevede tre libri, mezz’ora a testa per stupire il pubblico e dare un assaggio delle loro opere.I partecipanti sono invitati a portare una tazza per gustare insieme un thè o una tisana.Ingresso liberoPer informazioni contatti della biblioteca tel. 035304304 e [email protected]