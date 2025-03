Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, oggi sarà una giornata chiave: in programma un provino alla Continassa. Le ultime

di Redazione JuventusNews24una: inun. Lein vista della sfida di domenica seraL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare delle condizioni di: il difensore portoghese si era infortunato nel corso del match di Champions League giocato in casa del PSV.Stando a quanto si apprende dal quotidiano per il giocatoreè inunchedecisivo per capire se potrà rientrare tra i convocati per la prossima sfida contro l'Atalanta. Sono ore di attesa in casa Juve.