Infortunio Renato Veiga | cosa filtra verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi Aggiornamenti importanti dal JTC sul portoghese

di Marco Baridon: novitàdidal JTC sulle condizioni del difensoreGiornata chiaveper, al lavoro per recuperare dalla lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra patita nella gara di Champions League contro il Psv.Come appreso dantusnews24, il difensoreè tornato a lavorare in gruppo e dunque può considerarsi recuperato e a disposizione di Thiago Motta per il match di domenica all’Allianz Stadium contro l’.Leggi suntusnews24.com